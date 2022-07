"Puede ocurrir una tragedia": El violento ataque al arquero del Corinthians que conmociona a Brasil

Santos venció por la cuenta mínima a Corinthians en el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa de Brasil, el pasado miércoles, pero fue el Timão el que avanzó a la ronda siguiente tras imponerse por 4-0 en la ida.

Más allá del resultado, el duelo estuvo marcado por un violento ataque en contra de Cássio, el portero del Corinthians. El club calificó de “inaceptable” este hecho, ocurrido al término del partido, y pidió sanciones a los hinchas responsables de la agresión. El meta, en tanto, se mostró preocupado porque este tipo de episodios parecen ser cada día más comunes en Brasil.

“Corinthians lamenta y considera inaceptable la violencia sufrida por nuestros deportistas y la comisión técnica el miércoles en (el estadio de) Vila Belmiro”, señaló el club en sus redes sociales.

Tras el pitazo final, que sentenció la clasificación del Corinthians a la ronda siguiente, fanáticos del equipo local –Santos– invadieron la cancha y el portero resultó agredido.

Jugadores del Peixe, como el delantero Marcos Leonardo, intervinieron para evitar que Cássio y otros futbolistas y miembros del cuerpo técnico visitante sufrieran agresiones más graves.

“Petardos, invasión a la cancha y agresión a nuestros deportistas tornaron peligrosa la salida de la cancha, que fue dominada por un clima extremadamente hostil. Después del susto todos nuestros profesionales están seguros”, apuntó el club.

Corinthians advirtió que tomará “las medidas pertinentes y pedirá las sanciones para que escenas como éstas no se repitan”.

Por su parte, el experimentado arquero comentó que “no sabemos cuál será el siguiente paso. Bromeamos, pero puede ocurrir una tragedia muy grave. Ya casi llegamos a todo lo que ha estado pasando”.

“Hay que actuar, Santos tiene que actuar. No falta mucho tiempo antes de que ocurra una tragedia. Estamos dudando que esto pueda pasar”, agregó.

Incluso Neymar, delantero del PSG y uno de los mayores ídolos en la historia del Santos, reaccionó a través de sus redes. “Estoy triste por la derrota del Santos, pero lo que más me entristeció fue ver la actitud de ese hincha. En los momentos acalorados es cuando tomamos actitudes que nos hacen arrepentirnos y nos dejan con vergüenza. Espero que esto sirva de lección para todos los hinchas”, escribió.

Fico triste pela derrota do Santos mas o que mais me entristeceu foi ver a atitude desse torcedor.

No calor do momento é onde tomamos atitudes que nos fazem se arrepender e nos deixam com vergonha.

Espero que isso sirva de lição pra todos os torcedores!