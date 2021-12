Chile conoció a sus rivales en el grupo de la ATP Cup y Novak Djokovic aparece en el camino

Este martes se realizó el sorteo que determinó los grupos de la ATP Cup 2022 , donde Chile quedó situado junto a Serbia, Noruega y España.

El torneo se jugará en Sídney, Australia, entre el 1 y el 9 de enero en cancha dura. Los representantes nacionales serán Cristian Garín (17° ATP), Alejandro Tabilo (138°) y Marcelo Tomás Barrios (147°). Nicolás Jarry (146°) comenzará más tarde la temporada 2022.

Here are your 2022 #ATPCup groups. Who's your pick? 🌎



Comment below 👇 pic.twitter.com/gActBUCQfA