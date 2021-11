Cobresal vs U.de Chile: A qué hora se juega el partido clave en la lucha por no descender

Los azules, al igual que los de El Salvador, necesitan sumar a de tres con urgencia. Una derrota podría dejarlos en zona de descenso directo a una fecha del final.

La Universidad de Chile tiene este sábado un partido clave en su desesperada lucha por no descender a Primera B.

El conjunto azul visita en El Salvador a Cobresal, quien le aventaja por un punto y también busca evitar cualquier posibilidad de bajar de división.

Un triunfo le daría al equipo adiestrado Cristián Romero más tranquilidad de cara a la última fecha del torneo, aunque no lo salvará completamente en caso de que Melipilla y Huachipato. Una derrota acerera si, podría asegurar que no descenderá directamente pero no lo salvaría de la promoción.

Sin embargo, un empate o una derrota lo deja a merced de quedar en puesto de descenso directo si es que tanto el equipo siderúrgico como los "Potros", llegase a empatar o ganar sus partidos de la fecha.

Dónde y a qué hora ver

Cobresal vs Universidad de Chile

Transmite: TNT Sports 2

Horario: 18 horas

Lugar. Estadio El Cobre de El Salvador