Colo Colo presenta a sus refuerzos y Esteban Pavez apunta al objetivo en la Copa Libertadores

El volante que retorna al “Cacique” este 2022 dijo que lo mínimo sería alcanzar los cuartos de final en el torneo de clubes más importante del continente.

Colo Colo , en medio de la pretemporada que realiza en Argentina, presentó oficialmente este jueves a Esteban Pavez , Cristián Zavala y Juan Martín Lucero , sus refuerzos para la temporada 2022.

En conferencia de prensa, donde también estuvo el presidente del club, Edmundo Valladares, Lucero manifestó que “afrontaré este desafío con mucha alegría. Me siento afortunado de tener la oportunidad de vestir está camiseta. Seré lo más profesional como siempre en mi carrera para dar lo mejor en cancha”.

El delantero de 30 años, quien llega desde Vélez Sarsfield, agregó: “Que me haya llamado el técnico y la dirigencia para mí es muy importante. Eso permite ver que hay un orden en el club. Emiliano Amor también fue importante porque me habló muy bien del club”.

Sobre esto último, reveló que “Emiliano Amor me llamaba desde sus vacaciones y me decía que vaya a Colo Colo, que es un muy buen grupo y así que me lo han hecho sentir desde el primer momento”.

El ex Tijuana, en tanto, quien retorna para su cuarto ciclo en el “Cacique”, apuntó a la participación en Copa Libertadores y señaló que “lo mínimo es llegar a cuartos de final por el plantel que se formó. Y acá en Chile es ser campeón. El año pasado el equipo estuvo muy cerca, así que este año lo vamos a pelear todo”.

Mientras que, sobre su regreso, dijo que “decidí volver porque desde el primer minuto Gustavo y el club me llamaron. También fue por un tema pasional, el tiempo que estuve afuera no sentí nada igual a lo que se vive en Colo Colo”.

Agencia Uno Lee También > Día, hora y dónde ver: programación del Torneo de Verano que la U y Colo Colo jugarán en Argentina

Finalmente, Zavala recordó que “hice las inferiores acá y nos enseñaron a ganar todo. Así que esos son mis objetivos acá en Colo Colo y con la selección seguir en la nómina y sumar minutos”.

“Sé que jugando acá puedo seguir participando en la selección, eso es lo primero. Y sobre la posición que más acomoda es de extremo izquierdo”, agregó.