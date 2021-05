"Lo están haciendo sin mi consentimiento": Marcelo "Chino" Ríos en contra de documental sobre él

El ex número 1 del mundo compartió este lunes un video en su cuenta de Instagram, recalcando que él no participará en el proyecto.

El ex tenista Marcelo Ríos , número 1 del mundo en 1998 , criticó este lunes a través de su cuenta de Instagram la realización de un documental acerca de él que prepara la productora Alto Andes Film para Amazon Prime, por no contar con su consentimiento.

“Hoy día ocupo el Instagram para contarles a mis cercanos no cercanos de que Amazon Prime, con la productora Los Andes (Alto Andes Film), están haciendo el documental de que yo iba a participar”, comenzó el “Chino” en un video que compartió a través de la red social.

"Chino" Ríos se baja de serie biográfica y acusa a la productora de "falta de profesionalismo"

“No voy a participar yo por diferentes razones y quiero que sepan que lo están haciendo sin mi consentimiento, cosa que me molesta bastante ya que no sé de qué se va a tratar”, continuó.

“Sólo era avisarles, contarles, ya que le cuento a ustedes varias cosas, contarles de que va a salir un documental, de que lo más seguro que las cosas que salgan no sean verdades, quizás sí, pero es sin mi consentimiento”, agregó.

Finalmente el ex tenista profesional señaló que es “una lata, pero hay gente que se aprovecha y hace cosas de una manera que creo que sería más fácil y más prudente preguntándole a la persona que va a salir ahí o a la persona de quien se trata el documental y no sé qué gracia tiene hacerlo si yo no voy a estar presente en ese documental”.