James Rodríguez se olvida de Reinaldo Rueda entrenando solo y recibe apoyo de sus compañeros

El volante de Everton no fue considerado para la Selección de Colombia y se enfrascó en una polémica con el entrenador.

Aunque todavía no ha disputado partidos oficiales con la Selección de Colombia, el ex entrenador de Chile, Reinaldo Rueda, no pasa días tranquilos. A lo largo del fin de semana, fue duramente criticado por James Rodríguez.

Rodríguez, fue marginado de las convocatorias para clasificatorias y Copa América bajo el argumento de que "no se encuentra en el nivel óptimo de competencia". Pero el jugador del Everton luego señaló que aseguró que sí podría llegar en plenitud al menos a la Copa.

"No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo", agregó en un comunicado. Luego de su declaración, el futbolista parece estar reestructurando sus rutinas lejos de Rueda y la selección.

"Lunes de gimnasio. Empezando con fuerza, feliz semana a todos", fue lo que escribió el ex Bayern Munich junto a unas imágenes en que se le ve ejercitándose.

Mientras en Colombia se discute por la marginación del jugador, los compañeros de James cerraron filas en torno a él. David Ospina, Wilmar Barrios y Luis Muriel fueron algunos de los que le dieron su like.

¿Qué dice Reinaldo Rueda de la polémica?

Pese al duro comunicado de James, el ex técnico de la selección de Chile intentó bajarle el perfil a la controversia.

"Consideré (...) que no deberíamos de abusar, prácticamente, o de precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos de los dos juegos de clasificatoria", dijo el adiestrador.

La versión de James Rodríguez, en tanto, fue ratificada por los médicos de Everton. El director médico de la institución, Danny Donachie, señaló que James Rodríguez "estaba en camino de estar completamente en forma para el inicio de la campaña de la Copa América de Colombia".