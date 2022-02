Garin tras su eliminación del ATP 500 de Río de Janeiro: "No me estoy sintiendo bien"

"Han sido unos meses muy difíciles para mí, en todo sentido. Estoy haciendo todo lo posible", sostuvo la primera raqueta nacional.

Cristian Garin reconoció que "no me estoy sitiendo bien" físicamente, luego de sufrir una estrepitosa caída en su debut en el ATP 500 de Río de Janeiro.

La primera raqueta nacional cayó inapelablemente por 6-2 y 6-0 ante el argentino Federico Coria, despidiéndose tempranamente del torneo del cual era campeón defensor.

En conferencia de prensa posterior al duelo, Garin manifestó que "no me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar".

"El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo", complementó.

"No puedo hacer un análisis si no estoy bien físicamente. Han sido unos meses muy difíciles para mí, en todo sentido . Estoy haciendo todo lo posible", agregó Cristian Garin.

En esa línea, también apuntó que "me preocupa poco el ránking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo".