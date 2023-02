Arquero de cadetes de la U volvió a jugar luego de sufrir grave accidente

Aníbal Ortiz de 13 años estuvo en riesgo vital y perdió la visión de un ojo tras un accidente de tránsito luego de ver un Superclásico.

Este fin de semana Aníbal Ortiz, el niño de 13 años que es arquero de Universidad de Chile regresó a jugar tras sufrir un grave accidente vehicular durante el año 2022.

Recordemos que el pequeño asistió junto a su familia al Superclásico de la Universidad de Chile contra Colo Colo en Talca a finales de julio, sin embargo, el retorno no fue lo esperado y aquel accidente mantuvo a Aníbal en coma por varias semanas y término perdiendo la visión de su ojo izquierdo.

Agencia Uno Lee También > Año escolar 2023: ¿Cuándo es el regreso a clases este año?

Así, tras una larga recuperación el pequeño oriundo de Quillota volvió a ponerse los guantes este domingo durante el torneo en el “Lucio Fariña”, donde representó a la Escuela de Fútbol de Quillota.

"Me siento bien, sin dolores. No noto ninguna diferencia, ni física ni psicológicamente a como era antes", dijo Aníbal en diálogo con Las Últimas Noticias.