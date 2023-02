“El fútbol no me provoca alegría”: La tristeza de Caszely tras un año de la muerte de su esposa

El 22 de febrero de 2022 María de los Ángeles Guerra murió producto de un cáncer.

El subcampeón de la Copa Libertadores de 1973, Carlos Caszely, dio a conocer en una conversación con la revista Sábado de El Mercurio, ahondó en el pronto primer aniversario de la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, producto de un cáncer.

“El siquiatra me dijo que no necesito pastillas porque no estoy deprimido. Mejor, porque quiero vivir mi duelo así: que me duela, me pegue, me haga llorar”, señaló el ex seleccionado nacional.

Además, el ex goleador mencionó que aún no puede superar el vacío que dejó su esposa tras su muerte, a tal punto que el fútbol ya no lo hace feliz.

“El fútbol no me provoca alegría, pero sí me desenreda un poco esta maraña que tengo en la cabeza”, agregó el ex delantero.

Caszely detalló que los momentos más duros que ha vivido son durante el ocaso, ya que siempre lo pasaba junto a su mujer. Por lo que, explicó que sale a caminar un par de horas cerca de su departamento en Santiago. “Camino hora y medio. Me doy vueltas y vueltas, hasta que ya estoy más calmado”, destacó Caszely.

El ex Colo Colo también mencionó que le habla a las fotos de su esposa que tiene en la entrada de su hogar, y por las noches escribe frases, las cuales terminan convirtiéndose en canciones para ella.