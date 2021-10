El peor momento de su historia: Cobreloa cae y es el colista de la Primera B

El equipo loíno cayó 1-0 en su visita a San Luis de Quillota, lo que sumado al empate de Barnechea, lo deja como último clasificado del torneo.

Un histórico pasa por, probablemente, el peor momento deportivo de su historia .

Se trata de Cobreloa, equipo con más campeonatos nacionales después de los tres grandes y dos veces finalista de Copa Libertadores, que en estos momentos es el principal candidato a bajar a Segunda División.

El equipo loíno cayó este viernes 1-0 en su visita a San Luis de Quillota, lo que sumado al empate de Barnechea, lo deja como último clasificado del torneo con solo 20 puntos en 22 partidos.

La situación del equipo, que ha perdido tres de sus últimos cinco partidos, preocupa a los jugadores históricos del club. Uno de ellos, el ex arquero Óscar Wirth, abordó esta situación en entrevista con AS.

"Hay que hacer un cambio de fondo, porque tiempo atrás se vivió algo similar, se solucionó y parecía que el problema no iba a existir más. Yo fui gerente durante seis meses, pero me fui y le dije al presidente que si esto seguía así se iba a pasar un mal rato. Mi idea era hacer un club mejor o igual que cuando yo jugué, pero no existía ese ánimo.", sostuvo.