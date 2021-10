No lo pasa bien: Entrenador de Inter Miami llena de críticas a Robbie Robinson por un gol fallado

El ex seleccionado chileno no lleva un buen momento junto a su club, por lo que su entrenador fue lapidario luego de un error.

El joven delantero chileno-estadounidense del Inter de Miami Robbie Robinson no lo pasa bien en la MLS, puesto que su equipo no logra remontar en cancha y pierde opciones de clasificar a la post temporada del fútbol estadounidense.

El artillero fue llamado a la Selección Chilena, pero días después dejó la concentración argumentando problemas personales.

Ahora, el deportista de 22 años recibió duras críticas por su entrenador, Phil Neville, quien lo responsabilizó por un gol errado en el partido que terminó 4-0 a favor de los rivales del Columbus Crew.

El DT no se guardó nada en conferencia de prensa, haciendo pesar la responsabilidad del gol perdido cuando el partido se mantenía 0-0. Cerca de los 30 minutos, Robbie encaró desde la mitad de cancha eludiendo rivales, pero al entrar al área pisó la pelota y terminó cayendo solo en el área.

“Siento que en el momento en que Robbie Robinson no anotó ese mano a mano el equipo perdió toda la fe. Cuando llegamos al vestuario en el entretiempo e íbamos 2-0 abajo no lo podía creer”, remarcó el ex Manchester United.

Con esta derrota el Inter de Miami se ubicó en la posición número 11 de la tabla, a cuatro puestos de distancia del grupo que ingresa a la post temporada de la MLS.