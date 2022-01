"Error de criterio": Djokovic se reunió con periodista sabiendo que tenía COVID-19

Por AFP COMPARTIR



miércoles 12, enero 2022 7:20 Hrs

"Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedarle mal al periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo para las fotos", afirmó el tenista.

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, admitió haberse reunido con un periodista cuando sabía que estaba contagiado de covid-19, y lo calificó como un "error de criterio". También admitió que sometió una declaración falsa al gobierno australiano sobre su historial de viajes antes de volar a Melbourne, aunque culpó a su representante. Pese a los reconocimientos, Djokovic calificó como "desinformación" las versiones que han circulado sobre sus apariciones públicas después de la prueba de covid-19. El jugador dijo que el 16 de diciembre se hizo una prueba rápida de antígenos que dio negativo y que luego hizo la PCR por "abundancia de cautela". "Estaba asintomático y me sentía bien, y no había recibido la notificación del PCR positivo hasta después del evento", aseguró. Pero el tenista admitió que acudió a una entrevista y toma de fotos con el diario deportivo francés L'Equipe el 18 de diciembre. "Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedarle mal al periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo para las fotos", indicó. "Ahora pienso que esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso", indicó.