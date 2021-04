Esteban Paredes despide a Johnny Herrera en su retiro del fútbol: “Dejó un legado muy importante”

El emblema de Colo-Colo le dedicó algunas palabras a uno de los ídolos de la Universidad de Chile, que el martes anunció que no jugaría más profesionalmente.

El goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, le dedicó algunas palabras a Johnny Herrera, ídolo de la Universidad de Chile y uno de sus principales rivales en la actividad, y que el martes anunció su retiro del fútbol profesional.

El ex capitán de Colo-Colo destacó la carrera del arquero bicampeón de América y bromeó también con su rivalidad, que lo dejó como uno de los arqueros a los que más goles le marcó.

"Un gran saludo a Johnny Herrera, por su gran carrera que hizo tanto en la 'U' como en nuestro fútbol chileno. Sabemos que dejó un legado muy importante, es el más ganador en la 'U'... Desearle suerte en esta etapa que está tomando, es muy difícil retirarse del fútbol", dijo Paredes a TNT Sports, donde el portero trabajará como comentarista.

"Los mejores éxitos del mundo para ti y tu familia. Lo bueno o lo malo, es que los clásicos no van a ser de la misma forma, no tan picantes como eran antes, pero vas a tener la dicha que no podré hacer más goles", agregó en tono de broma y haciendo referencia a los goles en los clásicos.

Ambos futbolistas se convirtieron en los más representativos de sus respectivos clubes en los últimos quince años.