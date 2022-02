Ex arquero de Argentina critica al "Dibu" Martínez: "Se lo está comiendo el personaje"

Ignacio González, quien fue campeón del fútbol chileno con Unión Española, se lanzó contra el actuar del arquero de la Selección Argentina.

Ignacio González, ex arquero de Racing y que tuvo un breve paso por la Selección Argentina, criticó al actual guardameta de la albiceleste, Emiliano Martínez, a quien acusó de estar "excediéndose" .

Las críticas contra el "Dibu" fueron hechas por el ex portero de Unión Española, pues según recogió Olé, afirmó que "se está excediendo un poco. Se lo está comiendo el personaje de a poquito".

"Hasta los penales (contra Colombia) estuvo bien, hasta ahí me gustaba el chamuyo, pero hablo de todo lo que vino después. Está un poco demás", agregó.

"Le diría que sepa manejar estas cosas, porque esto pega la vuelta y más en el arco. Está muy expuesto al error en cualquier momento", complementó.

De igual manera, González afirmó que el actual arquero del Aston Villa tuvo responsabilidad en el empate transitorio de Chile ante Argentina en Calama, con el golazo de Ben Brereton.

" Tuvo responsabilidad . Él está bien parado, pero en el retroceso debería haber dado dos pasos para atrás y saltar. Así agarra la pelota en el punto más alto para sacar el manotazo", explicó.

No es la primera vez que el "Dibu" Martínez se ve expuesto a las críticas por su actuar burlesco en la cancha y los mensajes que lanza en redes sociales, ya que en la previa del duelo ante Chile, el actual portero de Cobreloa, Matías Cano, también le cuestionó que "los mensajes que se tiran tienen que ser de acuerdo al nivel de profesionalismo que uno tiene".

"Él se ha desbandado en varias ocasiones que ha dejado mal parada muchas veces a la profesión, y estas cosas no ayudan a dignificarla", señaló a En La Línea.