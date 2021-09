FIFA pone fecha para consulta a sus federaciones sobre Mundial cada dos años

La FIFA planea organizar una "cumbre en línea" el 30 de septiembre para consultar a sus federaciones miembros sobre su proyecto controvertido de un Mundial organizado cada dos años, en lugar del actual de cada cuatro, anunció este lunes la federación internacional de fútbol.

"Tras invitaciones dirigidas a principios de septiembre a las partes, incluido el conjunto de las confederaciones, serán organizadas conversaciones en los meses venideros", escribe la FIFA en un comunicado .

International Match Calendar – New consultation phase



FIFA has reached out to its member associations and other stakeholders (representatives of the players, clubs, leagues, confederations) marking the beginning of a new phase of consultation.



