Ciclista ganó etapa de la "Vuelta a Colombia" pero atropelló a su esposa en la línea de meta

Luis Chía cerró una gran carrera que lo mantiene como líder de la competencia pero el hecho se vio truncado por el incidente en que su esposa terminó inconsciente.

La "Vuelta a Colombia 2022" realizó su tercera etapa este domingo, en la cual los ciclistas debían recorrer 116,9 kilómetros.

Y, como era de esperarse al ser el favorito, el ciclista cafetero, Luis Carlos Chía logró adjudicarse la victoria. El deportista del Team Super Giros, además se mantuvo como líder de la competencia durante las otras dos etapas pero sufrió un fuerte accidente al cruzar la línea de meta: terminó atropellando a su esposa .

Lee También > Cómo hacer una poción de amor científicamente acreditada

En momentos en que cruzaba la meta, la esposa de Chía se metió ilegalmente a la pista para celebrar la victoria de su esposo. Sin embargo, debido a que el asfalto estaba mojado, por lo que el deportista no logró frenar a tiempo y terminó atropellando a su esposa.

🚴‍♂🇨🇴¡Atención tenemos ganador de la tercera etapa, Luis Carlos Chía, en medio de una fuerte caída!#VUELTACOLOMBIAxWIN pic.twitter.com/mMxMHlor4N — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 5, 2022

Si bien la transmisión no mostró el atropello, si mostró lo que ocurrió después. En la pista aparecía Chía tendido en el suelo y a un costado su mujer inconsciente, siendo atendida por personas de la organización.

“Ya está consciente, está bien. Creo que fue un golpe muy seco, venía casi sobre los 70 kilómetros por hora. No sé qué pasó en ese momento ya que ella ya había estado en las llegadas antes. No reaccionó para quitarse, ella sabe que en ese momento los frenos no dan a corto alcance", dijó a Radio Caracol Noticias uno de los médicos que atendió a la mujer.

Una vez superado el incidente, Chía celebró la victoria, que lo mantiene líder de la competencia y de paso, comentó lo sucedido: "Ella (su esposa) estará bien. Confiando en Dios en que todo salga bien", sentenció.

Luis Carlos Chía de @Team_SuperGIROS y sus impresiones tras lograr su segundo triunfo de etapa y mantenerse como líder de la general de la Vuelta a Colombia Ministerio del Deporte 2022 #VColombia2022 pic.twitter.com/7Q7dDgqnJA June 5, 2022