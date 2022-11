Gerard Piqué anuncia su retiro del fútbol: Este sábado será su último partido con el Barcelona

El defensor multicampeón con los culés no había tenido una buena temporada y había rumores de conflictos con Xavi, técnico del equipo blaugrana. En su anuncio dijo que cumpliría con la promesa de que el Barcelona sería su último equipo.

El defensor del Barcelona Gerard Piqué anunció, este jueves, su retiro del fútbol. El exseleccionado español contó que este sábado será su último partido con el club blaugrana, en el Camp Nou, y que a sus 35 años dejará la actividad profesional.

El defensor central había tenido un mal inicio de temporada, sin actividad en la irregular campaña de su equipo, y la prensa catalana rumoreaba de un distanciamiento entre el histórico jugador y la leyenda del club y actual entrenador Xavi Hernández.

“Hace 25 años que entré al Barca. Me fui y volví. El fútbol me ha dado todo, el Barca me ha dado todo, vosotros, culés, me han dado todo. Y ahora que los sueños de niño se han cumplido quiero deciros que es momento de cerrar el círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habrá otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, expresó Piqué en un video publicado en sus redes sociales.

Piqué conquistó ocho títulos de Liga con el Barcelona y tres Champions League, además de otra Copa de Europa en su paso por el Manchester United, y un título de Premier League . Con la selección de España logró la Copa del Mundo en 2010 y la Eurocopa en 2012.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T November 3, 2022

El defensor destacó en una de las épocas más gloriosas del Barcelona, compartiendo defensa con Carles Puyol y equipo con leyendas como Andrés Iniesta, Lionel Messi, el propio Xavi, Sergio Busquets, y Dani Alves, entre otros.

Este 2022 eso sí, el jugador ha hecho noticias más por su vida personal, tras su separación de la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos hijos. Hace algunos años también se hizo cargo de la organización de la Copa Davis en el tenis y destaca en otros ámbitos del mundo de los negocios.