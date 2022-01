Infantino defiende su Mundial cada dos años con polémicos dichos sobre drama de migrantes africanos

El presidente de la FIFA Gianni Infantino defendió este miércoles su proyecto de Mundial bienal invocando el drama de los migrantes africanos en el Mediterráneo, provocando una polémica que el dirigente trató de poner fin asegurando que sus palabras fueron "malinterpretadas".

Infantino defendió su proyecto de reforma de la Copa del Mundo ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), con sede en Estrasburgo (noroeste de Francia), hablando de un fútbol que actualmente va "en una dirección en la que unos pocos lo tienen todo y la gran mayoría no tiene nada".

"Entiendo que en Europa, la Copa del Mundo se celebra dos veces por semana, porque los mejores jugadores juegan en Europa", pero quiso recordar "al resto del mundo (...) que no ve a los mejores futbolistas, que no participa en las competiciones de alto nivel", añadió Infantino.

Las confederaciones europea y sudamericana (las dos más potentes) y los grandes clubes se oponen a la hipótesis de un Mundial bienal, en lugar de celebrarlo cada cuatro años como ahora, pero por ejemplo las 54 federaciones africanas apoyan el proyecto.

"Tenemos que incluirles, debemos encontrar la manera de incluir a todo el mundo, de dar esperanzas a los africanos para que no se vean necesitados de atravesar el Mediterráneo para encontrar una vida mejor, pudiendo encontrar probablemente la muerte en el mar. Tenemos que darles oportunidades, ofrecerles dignidad, no haciendo caridad, sino permitiendo al resto del mundo participar", declaró el dirigente italo-suizo.

