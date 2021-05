Y eso que ganaron: jugadores del Guaraní terminan a los golpes tras victoria en fútbol brasileño

Una curiosa situación se registró el domingo en el fútbol brasileño. Guaraní venció 2-1 a Novorizontino por la décima fecha del Campeonato Paulista, pero en lugar de festejar la victoria, dos jugadores del equipo ganador terminaron a los golpes.

Apenas el árbitro tocó el pitazo final, Rodrigo Andrade y Matheus Bidu se pusieron a pelear, debiendo ser separados por sus compañeros de equipo, quienes dejaron de lado los festejos por culpa de la pelea. Ambos involucrados fueron expulsados, según detalló ESPN . ¿Cómo hubiese sido si perdían?

#Guarani | Bidu e Rodrigo Andrade protagonizaram, ao fim da vitória em cima do Novorizontino, papelão em campo. Jogadores trocaram socos depois do último apito e, expulsos, desfalcam Bugre no #Dérbi199, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, quarta-feira. pic.twitter.com/gVdecgnyl3