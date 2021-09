Herrera y dichos de Vargas: "Habría que ser el faraón de los giles para atacar gente del mismo club"

El “Samurái” recalcó que no se siente aludido por el comentario del ex director deportivo de Azul Azul.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan este domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el Superclásico 190 del fútbol chileno que pondrá fin a la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional 2021.

La previa ha estado marcada durante esta jornada por un inesperado cruce entre dos ídolos azules : Sergio “Supeman” Vargas y Johnny Herrera.

El primero lanzó un duro ataque a través de su cuenta de Instagram, el cual estaría dirigido al “Samurái”. “Definen como ‘clasiquero’ a un jugador que perdió casi siempre y tiene un 14% de promedio en partidos ganados contra el archirrival”, escribió Vargas en la red social.

En conversación con Radio Cooperativa , Herrera respondió, pero recalcó que no se siente aludido por el comentario del ex director deportivo de Azul Azul.

“¿Era para mí?”, comenzó el actual comentarista de TNT Sports, explicando que sus estadísticas frente al “Cacique” dicen lo contrario.

“En mi carrera, me mandaron la estadística, y creo que le gané 12 partidos a Colo Colo, tomando Audax, la U y Everton. Me tocó ganar dos finales y una semifinal, entonces siempre he dicho que una final la cambio por diez partidos”, argumentó el ex capitán azul.

“Cada uno cuenta por su lado, no sé si será a mí, y en la U gané siete clásicos, no sé cuántos habré jugado. No me siento aludido, porque no sé... Me lo han mandado y algunos medios me apuntaron de forma irresponsable a mí, pero no sé si es para mí”, agregó.

“En los últimos cinco años en el arco de la U no me fue bien, pero cuento las de mi lado y creo que fueron buenos recuerdos (...) recuerdo perder uno con un penal que no fue y otro con un autogol de Cereceda, entonces este rótulo del 14 por ciento no me llega a mí. Y si me lo tira a mí, claramente el lápiz, el colegio o los porcentajes no eran su fuerte”, continuó.

En caso de que Vargas sí haya dirigido sus dichos a Herrera, éste manifestó que “habría que ser el faraón de los huevones, perdonando la expresión... el faraón de los giles para empezar a atacar a gente del mismo club. Lo encuentro absurdo y esto no le ayuda a nadie, no beneficia a nadie”.

“Yo llegué al club a los 13 años, soy hincha reconocido de tomo y lomo y la idea no es salir a responder, lo encuentro absurdo. Quizás lo dijo por algún jugador de Colo Colo, pero siempre existen los disidentes que quieren sacar cosas absurdas como esto”, cerró.