Juan Martín del Potro anuncia entre lágrimas su retiro del tenis tras larga inactividad por lesiones

La Torre de Tandil vuelve tras dos años y medio de inactividad por lesiones. Jugará el Argentina Open y no descartó estar en Río antes del adiós.

El tenista argentino Juan Martín del Potro (757° ATP), de 33 años, anunció este sábado que se despide del tenis .

La Torre de Tandil, quien vuelve tras dos años y medio de inactividad por lesiones, comunicó que se retirará después del Argentina Open.

🚨 🎾 "Tal vez sea más una despedida que una vuelta", Juan Martín Del Potro sobre su participación en el Argentina Open en TyC Sports. pic.twitter.com/IFslLAcIXr February 5, 2022

Pasaron 962 días desde la última vez que Del Potro jugó un partido de tenis, el 19 de junio de 2019. Ahí se lesionó una rodilla en el partido del torneo de Queen’s ante Denis Shapovalov y los exámenes médicos arrojaron un pronóstico para nada alentador.

“Pedí iniciar esta conferencia yo para dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir”, comenzó Del Potro en conferencia de prensa.

“Como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta. Vengo haciendo demasiado esfuerzo para salir adelante. La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que vengo intentando alternativas y tratamiento y médicos y distintas maneras de solucionarlo y es el día de hoy que no lo logro. Nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando, en una cancha. Así que no encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo”, agregó.

@CordobaOpen Lee También > Schwartzman vs. Tabilo: hora y dónde ver al chileno en busca de la final del ATP 250 de Córdoba

“Lamentablemente me tocó lidiar con muchas lesiones, pero he cumplido todos mis sueños con el tenis, he logrado la mayoría de las cosas que quise lograr. Tal vez no tenga una vuelta al tenis milagrosa como las que siempre tuve, posiblemente esté a la vuelta de la esquina otra decisión en mi carrera por cómo siento la pierna y por lo difícil que se me hace lugar”, continuó.

“Cuando pasa a ser algo de la vida cotidiana y no del deporte entran otras cosas en juego. Yo soy un tipo que le gusta estar activo, correr, jugar al fútbol, compartir con amistades y de todas esas cosas hoy estoy imposibilitado. Yo nunca me di por vencido, hoy me cuesta moverme y lo sigo intentado, quiero entrar a la cancha el martes y hacer lo mejor posible para ganar, sentir ese fuego interno que tuve siempre en mi carrera porque lo aprendí de chiquito y no me sale de otra manera. En unos días con más calma veré el rumbo a tomar”, afirmó.

Del Potro se medirá ante su coterráneo Federico Delbonis (41°) el lunes en el Argentina Open, lo cual marcará además su reencuentro con el público argentino después de casi diez años, luego del triunfo ante el checo Radek Stepanek en septiembre del 2012 por el primer punto de las semifinales de Copa Davis en el Parque Roca.

Tras su participación en Buenos Aires, no descartó estar en Río de Janeiro.

Revisa también este video: Copa Davis se jugará en Viña del Mar el próximo 4 y 5 de marzo