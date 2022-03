Juez acusa irregularidades de Sindicato de Árbitros: "Puede afectar el nivel del arbitraje"

Patricio Blanca denunció malas prácticas del Sindicato, apuntando a la directiva que encabeza Johnny Harasic.

El árbitro Patricio Blanca manifestó este jueves el malestar que existe entre un grupo de jueces en relación al manejo que ha desarrollado el presidente del Sindicato de Árbitros Profesionales, Johnny Harasic .

“Como árbitros, buscamos la transparencia. La directiva actual del sindicato de árbitros ha incumplido con las reglas de nuestros estatutos: no establecer presupuesto anual, hacer uso en bienes inmuebles, no hacer balances por más de cuatro años (…) Convocamos a una asamblea el pasado lunes, no lo han hecho hace más de tres años”, expresó Blanca en conversación con Radio ADN , apuntando a la gestión de Harasic.

“Cuando hemos tratado de arreglar esto, la directiva ha incurrido en acciones que van en contra de los árbitros. Harasic denunció a la Comisión de Árbitros de Conmebol a los que reclamaban cambios en el sindicato”, continuó.

Blanca profundizó en las malas prácticas al señalar que “busca mantenerse en el poder, con el fuero y todos los beneficios que ello implica (…) En octubre del 2020, presentó su renuncia al sindicato y no lo concretó. Si no podemos ver que se cumplen las reglas en nuestra casa, quienes impartimos las reglas, puede afectar el nivel del arbitraje”.

Estas denuncias coinciden con la citación que recibió el juez a una reunión durante la tarde de este jueves en la sede del fútbol chileno con la Comisión de Árbitros.

“La citación a reunión no tiene título ni motivo particular. No estoy preocupado por mí, no busco ser parte de la directiva. Puse mi renuncia a los 40 años voluntariamente al arbitraje una vez que termine todo este proceso. Muchos tienen temor a hacer acciones para que no existan despidos”, explicó Blanca, sin profundizar en la relación que existe entre el Sindicato de Árbitros y la Comisión que desarrolla las designaciones.

“No tengo las facultades para hacer una evaluación de quienes me dirigen (…) Cuando hay cambios tan continuos, los procesos son largos en el arbitraje para tener buenos rendimientos. Una directiva sindical no puede tener una relación tan cercana para tomar decisiones”, advirtió.