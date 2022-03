Luis Jiménez confirma su retiro a fin de año: "Estoy contento de la carrera que he hecho"

El "Mago" fue convocado por Martín Lasarte para las dos últimas fechas de las clasificatorias.

El seleccionado nacional y volante de Palestino, Luis Jiménez, confirmó que a finales de temporada se retirará del fútbol luego de 21 años de carrera .

"Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal", aseguró en entrevista con La Tercera.

El mediocampista, que al momento de colgar los botines tendrá 38 años, hizo un positivo balance de su carrera y confirmó que si bien tuvo ofertas de otros clubes nacionales, nunca tuvo la intención de dejar a los árabes, el equipo donde se formó.

"Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán), jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar", aseguró.

El volante, que fue convocado por Martín Lasarte para los dos últimas fechas clasificatorias de la Roja para Qatar 2022, confirmó sus intenciones de ser técnico, aunque dice ver difícil poder trabajar en Chile.

"A mí me gustaría competir y para eso necesitas un proyecto a largo plazo. Aquí es difícil porque si no hay resultado, hay que sacar al técnico. Acá hay una regla Sub 21 que te obliga a poner a un jugador que quizás no está listo. Hay un montón de situaciones que se podrían mejorar", precisó.

Finalmente, Jiménez criticó el nivel del campeonato nacional: "Veo poca proyección, poca inversión en el fútbol joven. La mayoría de los clubes ven al fútbol joven como un gasto y no como una inversión. Es fome. Eso se ve reflejado cuando los clubes chilenos salen a competir al extranjero", sentenció.