Macedonia del Norte, el humilde equipo que propinó una humillante derrota a Alemania en su casa

Después de 17 victorias consecutivas en partidos de la fase de clasificación al Mundial, Alemania perdió 2-1 en casa ante Macedonia del Norte, este miércoles en Duisburgo, dejando a Armenia como sorprendente líder en solitario del grupo J europeo en el camino hacia Qatar 2022.

Pese a que Ilkay Gündogan igualó provisionalmente en el 63’, los normacedonios se impusieron con los tantos de Goran Pandev (45+2’) y de Elif Elmas (85’).

Desde el empate 4-4 ante Suecia en 2012, la Mannschaft no había dejado escapar un solo punto en sus grupos de clasificación a los Mundiales.

En la clasificación del grupo J, Alemania, que había empezado con victoria 3-0 ante Islandia en Duisburgo y 1-0 contra Rumanía en Bucarest, se queda con 6 puntos y es tercera.

Está por lo tanto a tres puntos del inesperado líder, Armenia, que ganó 3-2 a Rumanía en Ereván este miércoles y tiene un pleno de 9 puntos.

💬 @IlkayGuendogan: "Todos sabemos que una derrota así no debería suceder. No nos vimos bien al conceder los goles. No es lo que esperábamos de nosotros y no se puede explicar. Todos tenemos que estar en plena forma para fines de mayo".#DieMannschaft #GERMKD pic.twitter.com/mR0EJNldKw