Marcelo Bielsa se disculpa por no haber aprendido inglés y cuenta por qué decidió no hacerlo

El técnico argentino del Leeds United tocó el tema en medio de la conferencia de prensa del club.

El técnico del Leeds United, el argentino Marcelo Bielsa, se disculpó el jueves en medio de la conferencia de prensa del club por no haber aprendido inglés, a pesar de que va a cumplir su tercer año en el fútbol de Inglaterra.

“Le debo una disculpa a aquellos que me han escuchado, porque yo no he aprendido inglés”, expresó el ex entrenador de la Selección Chilena.

AFP Lee También > Marcelo "El Loco" Bielsa revela el origen de su popular apodo reconocido a nivel mundial

“Uno de mis grandes déficit en mi paso por el fútbol inglés es el no poder comunicarme en el lenguaje que todos hablan”, agregó.

El rosarino hizo hincapié en que una de las herramientas más importantes para un técnico es poder comunicar sus mensajes de manera clara, reconociendo que para él incluso es difícil explicar en español.

“Es tan difícil para mí hablar en español, expresar mis ideas simple y brevemente, que tomé la decisión de no aprender un lenguaje que no es mío. Si no puedo decirlo en español, ¿cómo seré capaz de decirlo en inglés?”, afirmó.

El Leeds de Marcelo Bielsa, noveno en la Premier League con 47 puntos, visita este sábado al Brighton –a las 10:00 horas de nuestro país– por la fecha 34.