"Me ensucian el nombre": Humberto Suazo desmiente pelea con Ivo Basay

“Chupete” reconoció que sí hubo una “pequeña discusión” con Ítalo Traverso, pero se habló y no pasó a mayores.

El delantero Humberto Suazo aclaró este jueves un supuesto altercado que habría vivido en Deportes La Serena, desmintiendo haber tenido un cruce con el técnico Ivo Basay.

“Me gustaría hablar un temita con relación a lo que ha salido en los diferentes medios de comunicación, que es totalmente falso ”, comenzó “Chupete” en conferencia de prensa.

“En ningún momento me he peleado con Ivo (Basay). Al contrario, creo que se han hablado las cosas, lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión, o no compartimos palabras con el profesor Ítalo (Traverso), pero se habló, se pidió disculpas, se hablaron las cosas y quedó ahí en el momento”, agregó.

Agencia Uno Lee También > Sigue el Campeonato Nacional: revisa la programación de la segunda fecha que comienza este viernes

El delantero de 40 años lamentó que “lo más grave de todo esto es que se ha ensuciado un poquito el nombre una vez más. Creo que cada problemita que hay aquí lo hacen muy grande o me ensucian el nombre”.

“Con el profe Ivo nunca hubo nada, al contrario, fue todo con el profe Ítalo. Pero quedó ahí, ni siquiera fue una pelea, fue una discusión. No compartimos opiniones, pero ahí quedo”, cerró Suazo, destacando sentirse muy cómodo y contento en el plantel “papayero”.

Deportes La Serena recibe a Colo Colo este domingo a las 18:00 horas en el Estadio La Portada, por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2022 .