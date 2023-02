El nuevo récord de Bárbara Hernández: La “sirena de hielo” nadó 2,5 kilómetros en la Antártica

"Nadar en Antártica era mi sueño", destacó la deportista, quien compartió registros de su hazaña en redes sociales.

Bárbara Hernández logró nadar 2,5 kilómetros en las gélidas aguas de la Antártica.

La "sirena de hielo" lo logró durante este domingo, cuando atravesó aguas que estaban a 2,2°C en promedio, sin llevar traje de neopreno ni grasa protectora.

La nadadora se demoró 45 minutos y 50 segundos en cruzar la meta ubicada frente a la base naval Capitán Arturo Prat, en Bahía Chile, isla Greenwich del archipipelago de las Shetland del Sur.

En diálogo con LUN, sostuvo que "la peor parte fue haber estado cuatro horas sin comer tras la carrera. Mientras iba nadando pensaba en mi pan amasado con mantequilla de todos los días, mis tres leches, mi familia, la gente de la Armada, en quienes me apoyaban con sus banderas".

Sin embargo, también reconoció que la experiencia fue extrema, dado que terminó con los labios morados y semiinconsciente.

AFP - Cometa verde Lee También > Cometa verde: ¿Cuál es el mejor horario para verlo desde Chile esta semana, región por región?

Y sobre su recuperación, apuntó que "fue un nado bien extremo, la recuperación fue dura. Salí del agua con 27 grados y después viene una baja del temperatura".

"Me sacaron dos buzos del agua, me recibió mi equipo y en 30 segundos me sacaron el traje de baño, me abrigaron, me metieron en un saco de dormir y me pusieron en la camilla de ahí al buque. No estaba tan conciente, nunca me desmayé , pero estaba entregada".

A través de Instagram, Bárbara Hernández compartió parte de los registros de ella atravesando las aguas de la Antártica.

"Nadar en Antártica era mi sueño", reconoció.

"Es la distancia más extensa que se ha nadado en estas gélidas aguas y no imaginan lo que significa ese salto final, el nerviosismo de las horas previas, la duda.Iba por una milla pero si las condiciones estaban íbamos a pelear esos 2.5km y así fue", sostuvo en otro registro que colgó en la plataforma.