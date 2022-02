Optimismo por Brereton: El plan para acelerar su recuperación que ilusiona a La Roja

El ariete del Blackburn Rovers es duda para los trascendentales cruces contra Brasil y Uruguay por una lesión en su tobillo.

Francis Cagigao, director Deportivo Nacional de La Roja, afirmó que se conserva optimista respecto a la presencia de Ben Brereton para el cierre de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 en marzo.

El ariete del Blackburn Rovers es duda ante los cruces contra Brasil y Uruguay por una lesión en su tobillo. Tony Mowbray, técnico del club, por su parte, indicó que Ben “se ha lastimado algunos ligamentos del tobillo. No es una lesión corta, no va a durar una semana o dos. No deberíamos ponerle una escala de tiempo. Volverá cuando vuelva”.

Cagliao en rueda de prensa afirmó que “estamos optimistas, porque somos optimistas . Hemos estado en contacto con él, hay un contacto diario con el jugador. Es un esguince nivel 2. Si entendemos que nivel 3 es cirugía y nivel 1 es una torcedura con 14 días de baja, las que están entre 2 y 2 y medio es un poco más complicada. Va a depender de su cuerpo de cómo se regenera y de su propia capacidad para sufrir el dolor”.

“Esperamos que los tiempos se puedan acortar. Yo mismo estaré en Europa y estaré con el jugador y el área médica para hacer todo lo posible para que Ben Brereton pueda llegar contra Brasil, pero el tiempo lo dirá”, agregó.

El director deportivo contó también que "Big Ben" se fue a Dubai "con la bota puesta", y que va a iniciar allá sus trabajos de rehabilitación y de kinesiología con un "prestigioso recuperador".