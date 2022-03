Solari dice que es un honor que lo comparen con Barticciotto y el ídolo responde: "Ya cansa"

Además, el campeón de Copa Libertadores considera que “somos muy diferentes en el juego”.

El delantero de Colo Colo Pablo Solari conversó con los medios este miércoles en conferencia de prensa, en la antesala del partido frente a Palestino, el domingo 20 a las 17:30 horas en La Cisterna.

El “Pibe”, entre otras cosas, apuntó a la comparación con Marcelo Barticciotto, ídolo del “Cacique” y campeón de Copa Libertadores en 1991.

“Es un honor que me comparen con un fenómeno como Marcelo Barticciotto. Cada uno hace su carrera y me siento orgulloso. Siento que estoy haciendo las cosas bien y voy por buen camino. Ojalá me recuerden a mí también por ganar algo importante”, expresó el argentino de 20 años.

Incluso Claudio Borghi, en conversación con Las Últimas Noticias , aseguró que con Solari “vamos en camino a otro Barticciotto”.

Tras escuchar los dichos del futbolista en el Monumental, el “Barti” comentó sus declaraciones en Al Aire Libre de Radio Cooperativa, afirmando que la comparación “ya cansa”.

AFP Lee También > "Qatar: ¡Allá Vamos!": Perú ya se ve en el Mundial e hinchas se enojan por "soberbio" mensaje

“Pobre chico igual, porque en definitiva él lo dijo, cada uno tiene que hacer su carrera y ya cansa”, señaló Barticciotto.

“Ya cansa que están comparándolo desde que llegó casi. Aparte somos muy diferentes en el juego, muy diferentes. Él es mucho más rápido, más vertical. Yo era más hábil, más de enganchar, él es de tirarla larga y después poder tirar el centro. Yo no encuentro que se parece en el juego”, agregó.