Rafael Nadal tras eliminación del Madrid en la Champions: "Estoy muy orgulloso de mi equipo"

El tenista español, fanático merengue, pasó el trago amargo este jueves clasificando a los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

El tenista Rafael Nadal, madridista confeso, aseguró este jueves estar "orgulloso de mi equipo", pese a la derrota el miércoles en semifinales de la Champions frente al Chelsea 2-0.

"Vi el partido. Como espectador tengo que decir que estoy muy orgulloso de mi equipo", afirmó Nadal este jueves en rueda de prensa, tras clasificarse para los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

"Por supuesto, no me gusta perder, pero con todas las dificultades que hemos tenido durante la temporada... no sé si han sido 60 lesiones, es difícil estar donde estábamos ayer" en semifinales de Champions y "luchando por LaLiga", dijo Nadal.

El tenista español no dudó en elogiar el técnico merengue, Zinedine Zidane, del que aseguró que es "uno de mis favoritos".

"Una gran persona, con grandes valores para el Real Madrid", aseguró Nadal, insistiendo en que "creo que la temporada está yendo bien teniendo en cuenta todas las lesiones, es difícil pedir más".

"Si de mí dependiera, no tengo dudas de que Zidane es la persona adecuada para seguir preparando al equipo", concluyó.