Real Madrid y Chelsea igualan en primera semifinal de la Champions y todo se definirá en Londres

Real Madrid y Chelsea igualaron 1-1 este martes en el Estadio Alfredo Di Stéfano de la capital española, por el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2020-2021.

Este resultado da una mínima ventaja a los Blues de cara a la revancha del próximo miércoles 5 de mayo –a las 15:00 horas de Chile– en el Stamford Bridge, en Londres, donde una victoria por cualquier marcador o un empate sin goles clasifica a los ingleses a la gran final del certamen continental.

El estadounidense Christian Pulisic inauguró el marcador para la visita a los 14 minutos de juego, pero el francés Karim Benzema emparejó el marcador a los 29’.

En un partido que empezó con mucha intensidad para ir calmándose a medida que pasaban los minutos, el equipo blanco sufrió ante el Chelsea, especialmente en el primer tiempo.

Timo Werner avisó pronto con un disparo a apenas dos metros de la línea de gol, que sacó Thibaut Courtois (10’), dando inicio a una actuación que evitó una mayor renta de los visitantes.

El belga no podría hacer nada poco después cuando Pulisic, tras recibir a la espalda de la defensa, le recortó en su salida para poner el 1-0 (14’) en el marcador.

