¿Se acaban los récords olímpicos? Estudio plantea (y pone fecha) el final de estos hitos

La investigación sostiene que, en 1896 para los primeros Juegos, los atletas funcionaban con el 75% de sus capacidades fisiológicas. En 2008 lo hacían al 99%.

Los récords mundiales en el deporte son todo un desafío para los atletas que llegan a los Juegos Olímpicos buscando superar la mejor marca establecida hasta ese momento.

El jamaiquino Usain Bolt, por ejemplo, hizo historia en Londres 2012 cuando superó su propio récord de los 100 metros planos –9,63 segundos– y se convirtió en el plusmarquista a nivel mundial.

En Tokio 2020 , en tanto, ya hay nuevos récords en natación, con el nadador estadounidense Caeleb Dressel batiendo el récord olímpico en natación estilo libre masculino de 50 metros, o en atletismo, con la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn , quien se llevó el primer lugar en la prueba de 100 metros vallas con un tiempo de 12,26 segundos y mejoró la mejor marca olímpica.

Sin embargo, ¿podrían estar llegando a su fin los récords mundiales? Así lo plantean investigadores del estudio The Citius End: World Records Progression Announces the Completion of a Brief Ultra-Physiological Quest .

En 2008 el Instituto de Investigación Biomédica y Epidemiología Deportiva (IRMES) analizó 3.263 récords mundiales en 158 disciplinas desde los primeros Juegos Olímpicos de Atenas 1896. Se enfocaron en la mejora a lo largo de la historia; en lo que se refiere a alimentación, técnica y medicina.

Los investigadores consideraron que en aquel entonces –en 1896– los atletas funcionaban con el 75% de sus capacidades fisiológicas. Al momento de la publicación del estudio, en 2008, lo hacían al 99% , afirmando que, en la mitad de las disciplinas, los récords no serán mejorados en más de un 0,05 en 2027.

Si vamos más lejos, para 2060 el estudio vaticina el final de estos hitos. De acuerdo con el estudio, el atletismo será uno de los primeros deportes que antes dejará de registrar plusmarcas totales. La halterofilia, la natación o el remo le siguen en la lista.

A pesar de que esto podría generar un impacto en la organización de los Juegos Olímpicos o en el espíritu de la competencia, la comunidad atleta no se muestra preocupada por el momento.

“A medida que el deporte ha avanzado a lo largo del último siglo, la proporción de récords del mundo de atletismo ha disminuido, pero no hay ningún signo real de que estén llegando a un límite”, señaló a Hipertextual World Athletics, el ente rector del atletismo a nivel mundial.

Consideran que la explicación ante la disminución de la proporción de récords es obvia, pues cada generación se beneficia de un mayor conocimiento sobre la técnica y los entrenamientos, como lo han hecho Usain Bolt, entre otros, así como un desarrollo tecnológico y del ser humano que ha permitido que los atletas mejoren exponencialmente.