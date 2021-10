¿Y el regreso a Colo Colo? Representante de Bravo dio su opinión sobre el futuro del arquero

Cristián Ogalde dio detalles de cómo avisora el futuro del capitán de La Roja para los próximos años, considerando el rendimiento del portero.

Claudio Bravo sigue siendo uno de los pilares de la Selección Chilena a sus 38 años, y con una larga y exitosa carrera, el actual portero del Real Betis muestra a diario que la edad no es impedimento para mantenerse en lo más alto de la competencia deportiva.

Algo por lo que los hinchas siguen pidiendo el retorno del portero a Colo Colo y es el mismo arquero el que se ha mostrado positivo para un futuro regreso, aunque indicando que en la dirigencia "son lentejas (lentos)".

Al parecer el sueño de la parcialidad alba sigue estando lejos. Esto según las declaraciones emitidas por parte del representante del jugador, Cristián Ogalde, quien en radio ADN contestó sobre la posibilidad de ver al "capitán" con el 1 de Colo Colo: "Hay que preguntárselo a Claudio Bravo y su familia".

Además añadió que cree que el futbolista "es tan competitivo, que hoy está enfocado en cumplir su contrato con Betis y no descarto que siga un año o dos más en Europa", apuntando a las chances que podría tener el meta nacional para ir a otras ligas.

Bajo ese argumento el representante argumentó que "la vigencia que tiene es altísima, opciones no creo que vayan a faltar". ¿Y qué pasa con Chile?, sobre eso Ogalde manifestó que "no sé si Chile sea la próxima parada, pero no se quiere retirar".