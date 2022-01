Renato Bastías: quién era el triatleta que murió de un infarto en el Ironman de Pucón

El hombre de 38 años sufrió un un paro respiratorio fulminante cuando participaba de la etapa de nado.

Este domingo 9 de enero, se reportó la muerte de un triatleta que participaba en el Ironman de Pucón, en la Región de la Araucanía.

Tras su fallecimiento, se reveló la identidad del fallecido. Se trata de Renato Bastias Fischer , hombre de 38 años, que sufrió un infarto cuando participaba de la etapa de nado.

El deceso fue confirmado a las 09:10 horas de la mañana.

Bastias era ingeniero comercial de la Universidad San Sebastián, quien llevaba años compitiendo en pruebas de esta materia.

"Comunicamos la partida de Renato Esteban Bastías Fischer, quien fuera un destacado triatleta nacional, que en paz descanse", publicó la cuenta de la funeraria Amún Pucón, quien confirmó su identidad.

Según informó el diario Las Últimas Noticias, Bastias era oriundo de Pucón, pero vivía en Santiago. Trabajaba como gerente general de la empresa Global Card.

El deportista fallecido era apodado como el "Tunita", estaba casado y era padre de un pequeño bebé de solo cinco meses.

En el momento de su muerte, su hermano mayor Felipe fue testigo de los hechos junto a su señora.

Finalmente, los restos del hombre fueron trasladados a Santiago para ser sepultado en el Cementerio Parque del Recuerdo, de la comuna de Huechuraba.

"Mi hermano tuvo un paro respiratorio fulminante"

"Yo siempre estoy en la largada y mi papá se instala en la salia de los competidores. Yo estaba ahí cuando largó con un compañero de colegio nuestro de toda la vida y, de repente, las personas que estaban en las motos, sacan a una persona del agua. Estaba con mi señora y le digo 'mira están sacando a un competidor que algo le pasó y sonó la sirena de ambulancia", dijo el hermano de Renato Bastías.

Y continuó: "En la radio dicen que iban con alguien grave al hospital y ahí me entró la preocupación. Llamo a mi papá y le digo, '¿salió el Renato del agua?' Voy calculando sus tiempos. 'No ha salido', me dijo. 'Papá, pero métete a la aplicación, porque tengo mala señal' y me dice, 'hijo, tu hermano ya debería haber salido del agua'".

"Mi hermano tuvo un paro respiratorio fulminante, yo creo que ni siquiera él sintió, yo creo que quedó inconsciente en seguida. Mi hermano salió sin ningún signo vital del agua", añadió en el mismo medio, señalando también que "mi hermano se fue nadando".