Ronald Fuentes renunció a la banca de Santiago Wanderers: Llevan 0 puntos y solo derrotas

Los caturros están en la última posición de la tabla con 0 puntos.

Santiago Wanderers informó que Ronald Fuentes y su cuerpo técnico presentaron su renuncia tras la derrota por 3 goles a 0 a manos de Deportes Melipilla.

El cuadro caturro se encuentra en el fondo de la tabla de posiciones, sin sumar aún ningún punto. La dirigencia publicó agradecimientos al ex defensor, a la vez que aseguraron estar "enfocados en revertir este complejo inicio de campeonato, pues tenemos la convicción y fuerza de un proyecto deportivo e institucional con énfasis en el talento de nuestros cerros".

En declaraciones a TNT Sports, el ex mundialista de Francia '98, aseguró que “conversamos con la dirigencia y no tenemos nada más que hacer acá. No le pudimos encontrar la vuelta al tema. Esta semana tendrán que buscar algún entrenador o hacer algo. No vamos a seguir”.

El técnico, que fue despedido de Unión Española en enero de este año, sólo conoció derrotas dirigendo a los de la Quinta Región.