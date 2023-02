Elimination Chamber 2023: Revisa los resultados del PPV de WWE

El evento contó con cinco combates, donde destacó el evento principal entre Roman Reigns y Sami Zayn.

Elimination Chamber 2023 llegó a su fin. El evento previo a Wrestlemania 39 dejó a la fanaticada de la lucha libre expectante ante el desenlace de varias historias que continuaron en este PPV.

El evento disputado en Montreal, Canadá, contó con la presencia de varios locales que se llevaron la ovación del público presente.

AFP - Utah Jazz Lee También > El equipo Jazz gana el concurso de habilidades del All-Star

El espectáculo contó con cinco combates en cartelera: una Elimination Chamber masculina, otra femenina, dos luchas individuales y otra en parejas mixta.

WWE - Roman Reigns vs Sami Zayn

Resultados Elimination Chamber 2023

Pelea por el Undisputed WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) vs Sami Zayn - Ganador: Roman Reigns.

Elimination Chamber por el Campeonato de los Estados Unidos

Austin Theory (c) vs Seth “Freakin” Rollins vs Johnny Gargano vs Bronson Reed vs Damian Priest vs Montez Ford - Ganador: Austin Theory.

Elimination Chamber por una pelea titular por el Campeonato de Mujeres de Raw en WrestleMania 39

Raquel Rodriguez vs Liv Morgan vs Nikki Cross vs Asuka vs Natalya vs Carmella - Ganadora: Asuka

Combate uno contra uno

Bobby Lashley vs Brock Lesnar - Ganador: Bobby Lashley

Combate en parejas mixto

Edge & Beth Phoenix vs Finn Bálor & Rhea Ripley - Ganadores: Edge & Beth Phoenix.