Survivor Series War Games 2022: Cartelera, horario y dónde ver el PPV de la WWE

El último gran evento del 2022 de la empresa de lucha libre tendrá cinco encuentros a disputar.

Este sábado 26 de noviembre se llevará a cabo uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la lucha libre: Survivor Series War Games 2022 .

El "Pay per view" de la WWE es considerado el "cuarto grande" tras Royal Rumble, Wrestlemania y Summerslam.

Este año, el evento destaca por la modalidad "War Games" que debutará en esta edición. Esta consiste en la unión de dos rings, cerrados por una celda gigante que dejará a 10 competidores dentro. Se promete espectáculo.

Cartelera de Survivor Series War Games 2022

El PPV de la WWE presentará cinco luchas entre sus superestrellas. Entre las destacadas, se encuentran las versiones masculinas y femeninas de las "war games": The Bloodline vs The Brawling Brutes y el equipo de Bianca Belair vs Damage CTRL con Rhea Ripley y Nikki Cross.

AJ Styles vs. Finn Bálor

Ronda Rousey (c) vs. Shotzi - Campeonato de Mujeres de SmackDown

Seth Rollins (c) vs. Austin Theory vs. Bobby Lashley - Campeonato de Estados Unidos

Damage CTRL (Bayley, IYO SKY y Dakota Kai), Nikki Cross y Rhea Ripley vs. Bianca Belair, Asuka, Alexa Bliss, Michin y Becky Lynch - War Games match

The Bloodline (Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, Sami Zayn y Solo Sikoa) vs. Brawling Brutes (Sheamus, Butch y Ridge Holland), Drew McIntyre y Kevin Owens - War Games match

Horario y dónde ver Survivor Series War Games 2022

Horario: 22 horas. "Kick Off" desde las 21 horas.

Lugar: TD Garden de Boston, Massachusetts.

Transmite: WWE Network y Fox Sports Premium.

Las superestrellas están preparadas y la guerra los espera con dos luchas #WarGames, @WWERollins defenderá el Campeonato de 🇺🇸 y @RondaRousey defenderá el Campeonato Femenino de #SmackDown 💥👊



No te pierdas #SurvivorSeries este sábado a las 7PM 🇲🇽🇵🇪🇨🇴, 10PM 🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/LQjnnaIMAj November 24, 2022