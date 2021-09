La U informa cómo será el proceso de canje y compra de entradas para el Superclásico ante Colo Colo

El proceso comenzará este miércoles al mediodía. El partido es el domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Universidad de Chile y Colo Colo se enfrentan este domingo a las 16:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, en el Superclásico 190 del fútbol chileno que pondrá fin a la vigésimo segunda fecha del Campeonato Nacional 2021.

En la antesala de este importante compromiso, los azules –el equipo local– informaron a través de su sitio oficial cómo será el proceso de canje y venta de entradas , que comenzará este miércoles 22 de septiembre al mediodía.

No habrá “bloqueos temporales” y todos los abonados tendrán la opción de canjear tickets de manera gratuita durante las primeras 48 horas del proceso, siempre y cuando posean su Pase de Movilidad y completen la Declaración Jurada Simple en PuntoTicket.

Si transcurrido este periodo quedan entradas disponibles, se habilitará la venta en condiciones preferentes para los abonados y público general que hayan asistido al estadio en los últimos diez partidos con público (torneo 2019 y 2020).

¿Cómo canjear/comprar entradas?

Según lo que informó la U en su sitio oficial, los abonados e hinchas que deseen tener la opción de canjear o comprar entradas deberán cumplir con los siguientes requisitos.

Contar con el Pase de Movilidad vigente (vacunación completa), el cual tendrá que cargar en la página web de PuntoTicket en forma previa y formato PDF (no sirve el carnet de vacuna). Este documento además se deberá presentar en el ingreso del recinto deportivo (aprobado, no se aceptará “en trámite”).

(vacunación completa), el cual tendrá que cargar en la página web de PuntoTicket en forma previa y formato PDF (no sirve el carnet de vacuna). Este documento además se deberá presentar en el ingreso del recinto deportivo (aprobado, no se aceptará “en trámite”). Completar en la plataforma de PuntoTicket la Declaración Jurada Simple con la información requerida.

Cada abonado titular y adicionales nominativos que cumplan con los requisitos, y logren avanzar en el proceso, tendrán derecho al canje de entrada (uno por RUT). Sólo podrán hacer uso de esos asientos las personas registradas como abonados adicionales individualizados, siempre y cuando cumplan también con los requisitos descritos anteriormente.

Es importante destacar que, pese a no contar con la localía en el Estadio Nacional, se homologarán las ubicaciones de cada abonado en el Estadio El Teniente (Galería, Andes y Marquesina). Eso sí, por disposición de las autoridades, solo se habilitará una galería (Sur). Debido a esto, los abonados de Galería Norte y Galería Sur se ubicarán en una misma ubicación.

Galería Sur: Abonados Galería Sur – Abonados Galería Norte.

Abonados Galería Sur – Abonados Galería Norte. Andes: Abonados Andes – Abonados Pacífico Lateral (Puerta 10).

Abonados Andes – Abonados Pacífico Lateral (Puerta 10). Marquesina: Abonados Marquesina – Abonados Fuera Marquesina.

Sólo se permitirá el ingreso a menores de edad que cuenten con un ticket válido, una vez que la autoridad habilite el Pase de Movilidad a menores de edad, o los libere de dicho requisito. Todos los menores de edad deben realizar canje o compra de entradas debido a que su cupo cuenta en el aforo total.

En este partido solo podrán ingresar abonados e hinchas del Club Universidad de Chile. No están consideradas entradas para público del equipo visitante y no se permitirá el ingreso al estadio a personas que asistan con camisetas o cualquier elemento que no sea del equipo local.

Canje/compra de tickets

El canje de entradas se habilitará el miércoles a las 12:00 horas y tendrá una duración de 48 horas . Si bien para este partido no hay “abonados bloqueados”, el canje sí bloqueará para las primeras 24 horas del proceso correspondiente al siguiente duelo de local (Deportes Antofagasta).

. Si bien para este partido no hay “abonados bloqueados”, el canje sí bloqueará para las primeras 24 horas del proceso correspondiente al siguiente duelo de local (Deportes Antofagasta). Si transcurrido el proceso anterior aún quedaran tickets disponibles, se habilitará la venta de éstos en condiciones preferentes para los abonados y público general que hayan asistido al estadio en los últimos 10 partidos con público (torneo 2019 y 2020), previo cumplimiento de los requisitos establecidos y aceptación de los presentes términos y condiciones.

Una vez canjeados y/o comprados los tickets, las personas que asistan a los recintos deportivos deberán cumplir estrictamente los siguientes protocolos y medidas complementarias: