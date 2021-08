"Los verdaderos héroes de la Eurocopa": UEFA premia a personas que auxiliaron a Christian Eriksen

Las personas que auxiliaron a Christian Eriksen , víctima de un paro cardíaco en el Dinamarca-Finlandia de la Eurocopa , recibieron este martes la Distinción del presidente de la UEFA , anunció el organismo que entrega cada año este premio honorífico.

Entre los nueve galardonados se encuentra el capitán danés, Simon Kjaer, que puso a su compañero de equipo en posición lateral de seguridad, cuando se derrumbó en el campo el pasado 12 de junio en Copenhague.

El defensor también inició el procedimiento de reacción cardiopulmonar y organizó al resto de jugadores para formar un círculo alrededor del N.10 cuando recibía la atención de los equipos médicos.

Eriksen, que permaneció sin reaccionar durante varios minutos, fue salvado tras un masaje cardíaco y después de la descarga eléctrica de un desfibrilador.

Tras el gran susto y la ola de apoyo mundial que recibió el jugador danés, dejó el hospital el 18 de junio, después de que le implantaran un desfibrilador en miniatura.

Hoy, el centrocampista del Inter de Milán (29 años), en "excelente forma" según el club italiano, no sabe si podrá reanudar su carrera.

"Cada uno conocía su papel y sabía lo que tenía que hacer. Dejamos nuestras emociones en el vestuario. Después, por supuesto, reaccionamos como todo el mundo", dijo Mogens Kreutzfeldt, médico jefe para la Eurocopa en Copenhague, que fue condecorado.

Christian Eriksen: "Big thanks to my friend and captain Simon and my teammates in the Danish team for your support, both on 12 June and afterwards. Thanks to all the fans who have sent messages to me and my family. It means a lot and has given us strength and support. Thank you."