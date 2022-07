Dólar abre con nueva fuerte alza y supera marca de $1.030 por baja del cobre y datos de IPC en EEUU

Avance de la divisa estadounidense a nivel global, caída en el precio del cobre e incertidumbre política llevan a que el peso chileno se deprecie.

Todo parece indicar en el mercado no existen obstáculos para el tipo de cambio que continúa su senda alcista. El tipo de cambio inició la sesión del miércoles escalando casi $ 10 para posicionarse en $ 1.028,15 de acuerdo a datos de Bloomberg, para ubicarse a los pocos minutos a un máximo de $1.034,63, para luego moderar a niveles de $1.025. La divisa estadounidense vuelve a batir otro récord y el billete verde se apronta a acumular siete alzas consecutivas.

Nuevamente la apreciación del dólar a nivel global afecta al peso chileno. El dollar index -que mide al billete verde con las principales monedas del mundo- se expande 0,26%. Cabe recordar que incluso ayer registró su mayor nivel desde marzo de 2020 y alcanzó la paridad con el euro.

Asimismo, se conocieron los datos de inflación de EEUU que superaron los pronósticos esperados por los analistas al llegar a 9,1% interanual.

Sobre este punto, el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, señaló que “la posibilidad de mayores alzas de tasas en EEUU también apoya un mayor repunte del dólar, especialmente tras conocer un dato de inflación mayor al esperado en la presente sesión en la mayor economía del mundo, situación que pone más presión a la Fed”.

El cobre tampoco está ayudando. El mineral cayó 1,4% en la Bolsa de Metales de Londres para ubicarse en US$ 3,296 la libra. Desde Capitaria indicaron “la caída del cobre por los temores de un menor dinamismo económico, impactando en las proyecciones de demanda del metal, apoya el menor ingreso de divisas al país, generando alzas por las perspectivas de exceso de demanda de la moneda norteamericana”.

A nivel local se añade otro factor que afecta a la depreciación del peso chileno: la incertidumbre política.

Bustamante indicó que “la incertidumbre antes del plebiscito de salida ha sido una constante, apoyando aún más en el ciclo alcista del billete verde en nuestro país”.

El analista senior de mercados de XTB Latam, Juan Ortiz, recordó en Chile "también tenemos decisión de tasas, lo cual podría dar cierto alivio al tipo de cambio si el ente rector aumenta la tasa de interés más allá de los 50 puntos base que espera el mercado, para situar así la tasa de política monetaria en 9,5%".

No obstante, desde Libertex no descartaron que el dólar pueda incluso superar los $ 1.200 en Chile "de cara a la recesión -aún no oficial- en EEUU, pues el país norteamericano está priorizando la atención a los bonos de corto plazo y reduciendo los interés a largo plazo, lo cual es un indicativo del inicio de una recesión".

Ortiz advirtió que el tipo de cambio tendrá en Chile una sesión volátil debido a los diversos datos macroeconómicos que serán analizados por los agentes económicos.

Según datos de Bloomberg, el peso chileno es la cuarta moneda emergente que más se deprecia en lo que va del año, cayendo 17,16%. A nivel latinoamericano, sólo es superado por el peso argentino que ha retrocedido 19,48%.