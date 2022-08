Dólar profundiza su caída en más de $8 respaldado por el repunte en el precio del cobre

La rápida disminución en la paridad desde su máximo histórico de $ 1.051 ha sido fuertemente influenciada además por la intervención cambiaria del Banco Central.

Al revés de lo acontecido a mediados de julio, la caída del dólar parece no tener un piso en este momento. El billete verde continúa descendiendo en la primera jornada de agosto, tras una semana histórica donde confluyeron la intervención del Banco Central y mejores ánimos en el mercado internacional.

Según datos de Bloomberg, el tipo de cambio se hunde $ 8,65 hasta los $ 894,05 en el mercado chileno.

En paralelo, el dollar index retrocede 0,39% a 105,48 puntos, dando cuenta de un menor atractivo global de la divisa estadounidense, y el cobre en la Bolsa de Metales de Londres creció 1,67% a US$ 3,59 la libra, lo que refuerza al peso chileno.

Recientemente se dio a conocer que el Índice de Gestores de Compras manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) cayó menos de lo esperado en julio. El dato se considera un importante indicador económico y de confianza sobre la actividad en Estados Unidos.

Las cifras del ISM se sobreponen así a los malos indicadores de la actividad manufacturera china que se dieron a conocer este sábado.

Semana especial

La paridad cerró la última semana de julio con un descenso de $ 54,18, lo que representa la mayor caída semanal en la historia de la libre flotación cambiaria en Chile.

En cuanto a su desempeño mensual, exhibió un retroceso de $ 17,60, el mayor desde mayo. Las cifras muestran que el dólar aún se encuentra lejos de borrar los $ 95,89 avanzados en junio.

La rápida disminución en el tipo de cambio desde su máximo histórico de $ 1.051,00 ha sido fuertemente influenciada por la intervención del Banco Central, que ya cumple dos semanas.

En este lapso, el ente rector ha movilizado un total de US$ 1.750 millones a través de ventas spot, US$ 4.250 millones con ventas forward y US$ 1.000 millones en compras swap. Además cerró una serie de operaciones repo mediante prenda por ventanilla con un total de $ 27,65 billones en licitación.