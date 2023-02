Inversión extranjera en Chile supera los US$ 17 mil millones en 2022

El monto recibido el año pasado es 12% superior al acumulado en 2021. Karla Flores, directora de InvestChile, resaltó que “estamos frente a una inyección de capital y de recursos de largo plazo”.

Un alza de 12% registró la Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en Chile durante 2022, lo que significa que el año pasado entraron al país flujos por US$ 17.105 millones, según datos preliminares del Banco Central. El registro del año pasado es el mayor desde 2015, precisó Karla Flores, directora de InvestChile, quien también acotó que es una de las cifras más altas de la serie histórica -que va de 2003 a 2022-, dejando fuera al boom minero de 2010 a 2015.

Los datos de la agencia nacional a cargo de atraer inversión extranjera también demuestran que el monto de 2022 es 36% más alto que el promedio de los últimos cinco años -US$ 12.617 millones- y 23% superior al promedio de la serie histórica, de US$ 13.921 millones.

Desde el servicio también detallaron que el componente más importante del flujo de IED en 2022 fue la participación en el capital, que acumuló un monto de US$ 9.084 millones en el año. Le sigue en relevancia la reinversión de utilidades, que alcanzó los US$ 6.664 millones, mientras que los instrumentos de deuda sumaron US$ 1.358 millones.

Flores recalcó que los datos reafirman la voluntad de los inversionistas de mantener sus posiciones en el país y de aumentar las operaciones existentes. “Estamos frente a una inyección de capital y de recursos de largo plazo”, dijo la autoridad, que precisó que 92% de todo el flujo de capital que ingresó al país correspondió a nuevos proyectos o ampliación de las operaciones existentes, y solo el 8% restante fue de préstamos a filiales desde la casa matriz.

En la misma línea, el ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que las cifras son una “buena señal para la economía chilena”, ya que “un mayor nivel de inversión extranjera, además de significar una inyección de liquidez para la economía, contribuye al desarrollo del país mediante la instalación de proyectos sostenibles, la llegada de nuevas tecnologías y la generación de empleos de calidad para las chilenas y chilenos”.

De acuerdo al secretario de Estado, las cifras a diciembre “muestran que la economía chilena es resiliente”. Y, agregó que “a la hora de elegir dónde instalar sus proyectos, las compañías globales se enfocan en los resultados de largo plazo, y por eso es una buena señal que la inversión extranjera siga creciendo en nuestro país, porque habla de una confianza en nuestra economía y en su desarrollo futuro”.

Prioridades del año

La timonel de InvestChile detalló que este año la agencia concentrará su trabajo en la atracción de inversión de calidad en los mercados calificados como estratégicos, lo que se complementará con el trabajo de los nuevos agregados de inversión en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Canadá, que se suman a la agregaduría ya existente en Japón.

“Sin duda 2023 será desafiante para la inversión extranjera, pero tenemos razones para ser optimistas”, planteó Flores, quien precisó que “Chile se ha consolidado en un polo de inversión dentro de Latinoamérica, especialmente en términos de infraestructura tecnológica y energías limpias, sectores que creemos continuarán su desarrollo este año”.

Así, aseguró que “todas las empresas que quieran aportar en el desarrollo sostenible de nuestro país son bienvenidas a desarrollar sus proyectos en Chile”.