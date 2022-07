Jorge Correa y carta de Lagos: Le agregué aspectos técnicos y jurídicos y reescribí algunos párrafos

Correa Sutil salió a aclarar la aparición de su nombre entre las propiedades del texto del ex Mandatario sobre el plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

La carta del ex Presidente Ricardo Lagos no dejó a nadie indiferente. Muchos esperaban que el ex mandatario diera una señal a favor del Apruebo para el plebiscito del 4 de septiembre, pero en vez, Lagos optó por publicar una carta al mediodía de este martes 5 de julio en la que marca diferencias manifiestas con la nueva propuesta constitucional.

“Chile merece una Constitución que logre consenso. Como ninguno de los 2 textos que puedan resultar del plebiscito lo tiene, el desafío político es continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría”, publicó en un post el ex Presidente.

Agencia Uno - Gabriel Boric en La Moneda Lee También > Trastienda: Cómo la carta de Lagos enredó a La Moneda y el efecto dominó en las coaliciones de Boric

La misiva causó un acalorado debate al interior de la centroizquierda, donde la figura de Lagos es considerada decisiva. De hecho, la última encuesta DataInfluye lo deja claro: el 7% de los indecisos (22%) admite que lo que decida el ex mandatario podría influir en su voto para el plebiscito de salida.

La decisión del ex Presidente fue conversada con sus cercanos, entre ellos el constitucionalista Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior en el gobierno de Lagos. El abogado confirmó a DF MAS que analizó con Ricardo Lagos los contenidos del borrador de la carta. “Me lo compartió. Yo le agregué aspectos técnicos y jurídicos y reescribí algunos párrafos. Esa fue mi participación”, admitió. Y agrega: “Por eso el archivo final aparece salido de mi computador”.

De esta manera, Correa Sutil salió a aclarar el post publicado a las 12:54 por el tuitero de nombre @licerdo donde dice que al ir al blog de Ricardo Lagos y bajar el PDF, encontró entre las propiedades del texto el nombre del abogado constitucionalista.