Encuesta Criteria: Kast sube 8 puntos y empata con Boric en primer lugar

Se trata de la última medición previa a las elecciones que realiza este estudio.

La última encuesta Criteria , realizada entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, muestra a Jose Antonio Kast y a Gabriel Boric empatados en el primer lugar con un 25% de las preferencias presidenciales espontáneas cada uno.

Boric no presenta grandes diferencias en las últimas cuatro mediciones, mientras Kast sube 8 puntos en relación a septiembre y 17 respecto de los resultados de agosto. En seguida vienen Yasna Provoste (10%), Sichel (8%) y Franco Parisi con 7%. Sichel cae 7 puntos comparado con la medición de septiembre.

En otro aspecto, Boric aparece con un 32% de imagen buena/muy buena (4 puntos menos que en septiembre). Kast sube dos puntos y obtiene un 29% de imagen buena/muy buena. Marco Enríquez-Ominami y Provoste empatan con un 21% de imagen positiva. Cuartos, están Franco Parisi y Eduardo Artés con un 19% de imagen buena/muy buena.

Sichel, quien ha sufrido un desplome de su imagen positiva en las últimas mediciones, pasa del segundo lugar de agosto (cuando marcaba 38% de imagen positiva) a un 17% en esta última medición.

Ante la pregunta “a cuáles candidatos considerarías darle su voto”, Boric lidera con el 33% de consideración, seguido de Kast (29%), Provoste (22%) y Sichel (19%).

Ante la pregunta, “a cuáles candidatos NO les darías tu voto en ningún caso”, los resultados muestran que las candidaturas de Kast y Boric son, simultáneamente, las que más rechazo generan: un 48% no estaría dispuesto a votar por el candidato republicano y un 34% no votaría en ningún caso por el abanderado de Apruebo Dignidad.