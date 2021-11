Jorge Schaulsohn: La mayor sorpresa del debate fue ver a Kast desestabilizado y a Sichel recompuesto

El columnista también asegura que “Boric no tuvo una buena noche” y que “hoy vimos a una nueva Yasna Provoste, prácticamente irreconocible; moderada, cripto concertacionista, con el discurso que debió haber tenido desde el principio de su campaña”.

Kast y Boric eran los que más se jugaban en este debate. ¿Sus candidaturas salen fortalecidas o debilitadas?

La gran decepción de la noche fue José Antonio Kast; sometido a un “test ácido” sobre sus propuestas programáticas no lo supo enfrentar bien, sobre todo en el ámbito valórico donde queda de manifiesto que su conservadurismo extremo no está en sintonía con el Chile de hoy. No exhibió el aplomo y la serenidad de los otros debates y no supo defender su programa llegando a decir que se podía cambiar. Dañó su principal atributo, la claridad y certeza de sus planteamientos que hoy no se vieron por ninguna parte.

¿Cuáles fueron los puntos bajos y altos de Boric y Kast?

Gabriel Boric no tuvo una buena noche; dejó en evidencia que tiene una coalición conflictuada y su defensa al Partido Comunista dándole el beneficio de la duda y bajándole el perfil de la declaración de apoyo a Ortega fue un grave error. Trató de reafirmar su autoridad (el que manda soy yo) pero no sonó creíble. Tuvo “pachorra”, sin embargo dijo que mantendrá el orden público, considerando que él y su coalición han sido grandes protagonistas del “desorden público”. El problema principal que tiene es que sigue actuando como la cabeza de un proyecto colectivo más que líder de una coalición y, en consecuencia, como dicen los gringos, no se ve “presidential”. A Kast se le vio a la defensiva, nervioso y mal humorado. Mostró, por primera vez desconocimiento de cifras claves en materia económica (PIB tendencial), se dio cuenta y trató de salir del impasse sin éxito. Hoy quedó claro que Kast es un candidato de nicho, orden y seguridad, al que le será muy difícil, sino imposible atraer electores con una mentalidad, no digo progresista, sino que más moderna y contemporánea, sin los cuales será muy difícil ganarle a Boric.

Provoste y Sichel quemaron sus últimos cartuchos en este debate. A su modo de ver, ¿Qué resultado lograron?

Sebastián Sichel es el “come back boy” de la noche. Es evidente que se sobrepuso emocionalmente a la debacle que afectó a su campaña. Fue el mas asertivo, coherente, preparado, con ideas claras. Manejó bien los tiempos y logró mantener un buen equilibrio entre los distintos sectores que necesita para ganar; le habló a la derecha y al mundo progresista. Sin agredir a Kast tomó distancia de él. A los electores progresistas no les será difícil votar por él. Aparece como mucho más preparado y maduro para ser presidente que Boric. Respecto a la candidata DC, hoy vimos a una “nueva” Yasna Provoste, prácticamente irreconocible; moderada, cripto concertacionista, con el discurso que debió haber tenido desde el principio de su campaña. Fue sin duda su mejor debate. Serena, no cometió ningún error; creció, pero su futuro depende de que el electorado se convenza de que su nuevo discurso es sincero.

¿Cuál fue la mayor sorpresa del debate?

La mayor sorpresa de la noche fue ver a Kast desestabilizado y a Sichel recompuesto. Se le pone más pesada la pista a Kast.

¿De qué va a depender quién gana la segunda vuelta si se confirma que será protagonizada por Kast y Boric?

Imposible saber quién pasa a segunda vuelta. Creo que Kast perdió mucho terreno en favor de Sichel.