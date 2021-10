Van Rysselberghe, senadora UDI: “Me declaro en reflexión respecto a la candidatura de Sichel”

“El adversario está al frente y no podemos permitir que gane la izquierda”, afirma la ex presidenta de la UDI.

“El adversario está al frente y no podemos permitir que gane la izquierda”, afirma la ex presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien tiene claro que hará campaña por Kast si pasa al balotaje, pero dice estar pensando a quién respaldará en primera vuelta.

El que Sebastián Sichel insistiera hoy en marcar diferencias con José Antonio Kast, tal como la noche anterior, donde arremetió además contra los partidos y Chile Vamos, tiene revueltas las aguas en las UDI.

Cuatro de sus parlamentarios ya le quitaron su apoyo a Sichel, otorgándoselo a Kast, y se presume que habrán nuevos descuelgues en las próximas horas. La estrategia del ex ministro de salir a golpear al republicano en vez de enfocarse en Boric y evitar comprometer su respaldo hacia él si pasa a segunda vuelta generó malestar en la UDI: aquello podría perjudicar las posibilidades de Kast en caso de ir al balotaje, pese a que en la actualidad en los estudios de opinión supera ampliamente al abanderado de Chile Vamos, y enredar más aún el cuadro que enfrentan los parlamentarios de cara a la elección de noviembre.

En este turbulento escenario, marcado además por el llamado a la libertad de acción de Sichel al oficialismo, la senadora y ex presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselbergue, da luces de su posición en diálogo con Ex-Ante, aunque prefiere esperar unos días antes de marcar su opción definitiva.

¿Debe existir un compromiso de apoyo mutuo para la segunda vuelta entre Sichel y Kast?

Nuestro adversarios están al frente, por lo tanto es condición sine qua non apoyar al que gane. Si gana Kast yo haré campaña por él en mi territorio.

Pero en el comando de Sichel han tomado distancia de esta opción y, en cambio, han apuntado a que son proyecto distinto al de Kast.

Dado que no veo que esto esté claro hoy día en la campaña, yo me declaro en reflexión. El adversario está al frente y no podemos permitir que gane la izquierda.

¿Usted esta en reflexión respecto a la candidatura de Sichel?

Sí, me declaro en reflexión.

¿Está dispuesta a apoyar a Kast en primera vuelta?

No lo sé todavía. Creo que las cosas están bastante líquidas. Nuestros adversarios están el otro sector y en eso no no podemos equivocar.

¿Qué lectura hace de las declaraciones que ha dado Sichel en las últimas horas?

Me parece que era necesario que hablara. Es entendible, pero me parece que el tono no corresponde.