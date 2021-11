Alcaldesa de Lo Espejo condena agresiones sufridas por equipo de José Antonio Kast

Lamento y condeno la violencia contra su equipo, así como contra cualquier persona. Espero estén bien.



No use este lamentable episodio para desviar la atención. Quienes nos consideran como ciudadanas de 2da clase están en su Partido.



Díganle al Sr Kast pq me tiene bloqueada 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/eaOsmyop01