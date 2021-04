Alejandro Guillier no descarta nueva candidatura presidencial: "Tienes que estar disponible"

El senador independiente no descartó ser parte de la carrera hacia La Moneda, pero sí señaló que no es el momento de esa definición.

El senador Alejandro Guillier no descartó que levante una nueva candidatura presidencial de cara a las Elecciones 2021.

En entrevista con Radio Biobío, fue consultado sobre la posibilidad de ser candidato a La Moneda y si bien no lo respondió derechamente, sí dejó abierta la posibilidad.

“Tienes que estar disponible, dispuesto, sino para qué estar en esto. Nadie puede negarse, pero eso es distinto a andarlo buscando, uno tiene que estar disponible a un bien superior", dijo el ex candidato.

Sin embargo, precisó que no es el momento de levantar una candidatura, pues la ciudadanía no lo tomaría bien.

"Seamos realistas. Si hoy aparezco diciendo que soy candidato, la gente diría 'es el décimo o undécimo, ayúdeme mejor a enfrentar la pandemia y después se preocupa de andarse candidateando, don Alejandro'", apuntó.

De paso, no descartó la candidatura, pero aseguró que el contexto apunta a deber apoyar a los candidatos de oposición que van a competir por un cupo como constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

"Nadie descarta nada, seamos sinceros. Hay condiciones objetivas, si es que uno ayuda, si me doy cuenta que más bien genero anticuerpos, tengo que ser realista. Aquí lo importante es ganar la Convención, ahí nos jugamos 40 años y en la presidencial cuatro. Hay que trabajar por los candidatos nuestros. Andarse preocupando donde cabe uno en momentos en que la gente está con incertidumbre, lo que hace es más ruido…", aseguró.

En ese sentido, apuntó que "no hablo de negar nada, lo que digo es que para tomar esas decisiones, que yo no he tomado, no puedes tirarte en un momento inoportuno cuando la gente está en otra. Hoy hay que trabajar por los que son candidatos y se eligen en dos semanas más, una. Otra, hay que tener una base programática".

Sobre la definición, aseguró que "ningún político va a decir “no, descartó cualquier posibilidad', pero eso no significa que lo esté buscando".