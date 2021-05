Boric dice que faltan alrededor de 15 mil firmas para oficializar su candidatura presidencial

El diputado del Frente Amplio necesita cerca de 34 mil firmas para poder participar en una primaria, debido a que su movimiento político Convergencia Social no está constituido como partido.

El diputado del Frente Amplio Gabriel Boric contó, este lunes, que aún le faltan cerca de 15 mil firmas para poder presentar su candidatura presidencial y así poder participar en las primarias de oposición, o de un sector de oposición. La fecha límite para reunir las rúbricas vence a fines de mayo.

El candidato de Convergencia Social (CS), que también es respaldado por Revolución Democrática (RD), había reconocido la semana pasada que estaban bajos en la recolección de firmas e incluso la presidenta del movimiento político al que pertenece se había abierto a otras opciones de candidatos.

Agencia Uno Lee También > Convergencia Social sale a respaldar a Boric como presidenciable tras dichos de su presidenta

En conversación con Radio Biobío, Boric explicó que las firmas por su candidatura han aumentado durante los últimos días, pero reconoció que aún falta para poder llegar a lo que pide el Servicio Electoral (Servel).

“No tenemos certezas de cuántas firmas nos faltan exactamente, porque el Servel no nos entrega un reporte diario, pero sólo ayer se inscribieron 3.500 personas y la última semana tuvimos una curva ascendente muy grande (…) Nos faltan del orden de 15 mil firmas”, dijo Boric.

El precandidato presidencial también reconoció que las repercusiones que tuvo la escasez de firmas, como las burlas de la diputada Pamela Jiles y de la ex ministra Marcela Cubillos, también habrían colaborado a su campaña.

“Hay algunos actores políticos que no quieren que estemos en la papeleta (…) No solo Pamela Jiles, también El Líbero que dijo que habíamos recurrido a la vieja ‘táctica chavista’ de pedirle a los militantes que juntes firmas o Marcela Cubillos que se burló y esperaba que no lográramos las firmas”, comentó.