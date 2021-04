Boric: "No estaría dispuesto a votar por Pamela Jiles"

En un encuentro con militantes de RD, el candidato presidencial del Frente Amplio marcó distancia de la carta del PH, señalando que "la política es de proyectos colectivos, no individuales o familiares".

“Un requisito mínimo para ir a primarias es estar dispuestos a votar por cualquiera que gane y yo no estaría dispuesto a votar por la diputada Jiles”.

Así lo señaló el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, al abordar el escenario presidencial de la centroizquierda.

De acuerdo a La Tercera, Boric emitió estas declaraciones durante un encuentro con la militancia de RD, donde argumentó: “Lo digo sin pudor, tengo una diferencia sustantiva con la diputada Jiles. La política es de proyectos colectivos, no individuales o familiares”.

“¿Por qué se defiende la pena de muerte? Nosotros no podemos defender la pena de muerte, sería un retroceso civilizatorio. ¿Por qué se plantea con una facilidad por parte de la diputada Jiles el devolverles el dinero a las AFP? Nosotros estamos por terminar con el modelo AFP y seguir con uno solidario. ¿Por qué se termina votando como veleta, tratando de ver dónde está lo que se entiende por sentido común y hacia allá me voy? Eso a largo plazo no da credibilidad y no representa las convicciones que hoy representamos”, explicó.

En todo caso, no es primera vez que Boric marca distancia con la periodista, quien llegó al Congreso como parte del Frente Amplio, pero que al poco tiempo dejó el bloque en medio de diferencias, las que solo se han ido acrecentando desde esa fecha.

El mismo medio relata que en el encuentro realizado vía zoom con la militancia de RD, Boric fue consultado sobre Daniel Jadue, con quien sí se mostró dispuesto a ir a primarias.

Y no solo eso, aseguró que "a Jadue podemos ganarle" y que en el Frente Amplio "representamos algo distinto al PC. Y en ese espacio hay mucho por crecer.

"Si es que estoy dispuesto a ir a una primaria sobre Daniel Jadue, por supuesto que sí. Las primarias ideales serían con el PS y el PC, sé que eso es muy difícil hoy”, afirmó.

Aunque reconoció que "tengo diferencias con el PC, con la ortodoxia del PC" relevó que "los veo como aliados, como compañeros".

"Tenemos que unir fuerzas, porque si hay algo que no nos podemos permitir es que por nuestras diferencias o peleas de ego le terminemos regalando un nuevo gobierno a la derecha. Eso el pueblo de Chile no lo perdonaría", sentenció.